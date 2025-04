Eleringi juht: me ei tea Hispaania blackout’i põhjuseid

«Kuna me tegelikult ei tea, mis on Hispaania ja Portugali elektrikatkestuse põhjused, siis ei oska kuidagi sidet Eesti elektrisüsteemiga kommenteerida. Me istume umbes samas infoväljas, mis kõik teised inimesed. Midagi rohkemat teada ei ole, sest info on meieni jõudnud ainult ajakirjanduse vahendusel. Mul puudub arusaama, kas kõik on nii nagu on artikleis kirjas,» kommenteeris Kilk.