Youtube´is «Säästurotid reisivad» nime all videoblogi pidava Mikk Merekivi sõnul olid nad perega keskpäeva paiku parajasti poes, kui vool kadus ning hakkas kõlama kohalikus keeles mingi hoiatus. Mõne aja pärast järgnes sellele ka vigases inglise keeles jutt, et majast tuleb evakueeruda, kuna piirkonda on tabanud ulatuslik voolukatkestus. «Esialgu oli kuulda, et vooluta tuleb läbi ajada koguni kolm päeva, hiljem on räägitud, et probleemi lahendamine võib väldata kuus kuni kümme tundi,» rääkis Mikk.