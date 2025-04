Ametiühingud: Eestis hukkub tööl liiga palju inimesi

Ometi ei seisne tööohud ei seisne ainult füüsilistes õnnetustes. Uuringud on näidanud, et Euroopas on tekkinud töökohtadel tõsine probleem – töötajate läbipõlemine ja pidev vaimne väsimus. Need probleemid ei vali ametit ega vanust, haavatavad on nii kontoritöötajad kui laotöölised, nii noored kui vanemad inimesed. Ka Eestis on läbipõlemine tõttu väljastatud rohkem haiguslehti kui varasemalt.