Lätis suletakse populaarne turismipaik

Läti looduskaitseamet (DAP) teatas, et laudtee renoveerimine on juba alanud, kirjutab Läti rahvusringhäälingu LSM uudisteportaal.

Ķemeri rahvuspark on üks olulisemaid looduskaitsealasid Lätis. Alal on erakordselt mitmekesine ökosüsteemide kooslus, sealhulgas suured sood, niisked metsad, rannikujärved ja mineraalveeallikad. Pargis on külastajatele avatud mitmeid matkaradu ja laudteid, millest populaarseim on Suure Ķemeri raba laudtee.