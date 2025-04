Ukraina relvatööstus rokib: liikursuurtükke toodetakse rohkem kui kogu Euroopas kokku

Tootmismahu suurenemine on saanud võimalikuks tänu Euroopa partnerite toetusele, kes investeerivad Ukraina kaitsetööstuse arendamisse, edastas Army Technology​. Kuigi ametlikult on räägitud «rohkem kui 20» Bohdana suurtükisüsteemist kuus, teatas teine allikas väljaandelele, et tegelik tootmismaht võib ulatuda isegi 36 ühikuni kuus.