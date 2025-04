Kohaliku investori dilemma: kas Tallinna börsilt tasub otsida stabiilset dividendi või lennukat kasvu?

Dividendiaktsiate soetamine võib olla ahvatlev mitmel põhjusel. Need tekitavad passiivse rahavoo ja üldjuhul on dividendi maksvad ettevõtted ka stabiilsemad ning vähem mõjutatud majanduses toimuvast. Samuti on sel oma psühholoogiline võlu – kui aktsia hinna kasv on eurodesse teisendatuna kuni aktsiate müümiseni vaid hüpoteetiline, siis dividendimakse nägemine oma kontol tekitab reaalse võidutunde.