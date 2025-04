Saksamaa majanduses levib hirm ja eriti on mures eksportivad ettevõtted, kuna USA ja Hiina vahel puhkenud tollikonflikt toob Euroopa ja Saksamaa turule veelgi rohkem soodsaid tooteid Hiinast. See on Saksamaa jaoks ohtlik, sest üle poole oma ekspordist müüb Saksamaa teistele ELi liikmesriikidele, kirjutab Frankfurter Allgemeine Zeitung.