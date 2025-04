Kui aastal 2023 maksti läbipõlemise tõttu välja töövõimetushüvitisi 365 691 euro ulatuses, siis 2024. aastal juba 844 870 euro eest. See tähendab, et aastane kasv oli 131 protsenti ehk 2,3 korda.

Inspektsiooni sõnutsi võib see viidata, et töökoormus on muutunud talumatuks või on inimesed hakanud varasemast teadlikumalt oma vaimset tervist jälgima ja arsti poole pöörduma.