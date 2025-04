Valimised ukse ees: riik otsib 100 000 euro eest teavituskampaania läbiviijat

Nagu riigihangete registri dokumentidest selgub, on teavituskampaania eesmärk on tõsta läbi teavituskampaania tegevuste avalikkuse teadlikkust e-hääletamise korraldusest ja küberturvalisest e-hääletamisest. Samuti on kampaania eesmärk kutsuda inimesi üles osalema 2025. aasta valimistel.