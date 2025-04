Tähtajaliste hoiuste turg: intressimäärad kukuvad edasi

Bigbanki statistika näitab Pechteri sõnul, et hoolimata pidevalt edasi langevatest intressimääradest soovivad inimesed järjest vähem sõlmida pikemaajalisi hoiuselepinguid. «Keskmine hoiustamise periood on viimase aastaga vähenenud 46 protsenti ehk langenud 17 kuult 9 kuule. Võib öelda, et märgatavalt on kasvanud 3- ja 6-kuuliste tähtajalise hoiuse lepingute maht ja selgelt on langenud varem palju populaarsemate aastaste ja kaheaastaste lepingute maht.» Keskmine hoiustatud summa on kasvanud 2025. aasta esimeses kvartalis võrreldes aasta varasemaga 9,91 protsenti ning keskmine tähtajaline hoius on nüüd üle 30 000 euro. Keskmine hoiustaja on aastatagusega võrreldes ka kaks aastat vanem.