«Need ei ole lihtsalt numbrid – iga surma taga on lugu. Need inimesed olid kellegi lapsed, elukaaslased, emad, isad,» ütles tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep. «Ükski inimene ei tohiks tööd tehes riskida oma eluga, ent see on meie tänane reaalsus.»