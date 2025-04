Analüüs Trumpi algatatud kaubandussõjas on trumbid suures osas Hiina käes

Kuna hiinlased ei paista kuidagi ameeriklaste surve all murduvat, siis räägib Trump üha enam, et aprillis kiiresti 145 protsendini tõstetud tollimaksudest lastakse peagi õhku tublisti välja. Ameerika meedias on spekuleeritud, et tollimäär jääb pigem 50-60 protsendi kanti. Hiina vastas kaubandussõjas USA kaupadele kehtestatud 125-protsendiliste tollidega ja keeldub enne neile väänatud jaburate maksumäärade tagasipööramist läbirääkimiste laua taha istumast.