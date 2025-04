Tollid löövad valusalt Hiina kiirmood muutus märgatavalt kallimaks

Ameerika tarbijaid ootab ees aga korralik hinnatõus populaarsetel platvormidel nagu Shein ja Temu, kuna USA valitsus on otsustanud lõpetada senise soodustuse Hiinast ja Hongkongist saabuvatele alla 800-dollarise väärtusega väikepakkidele. See tähendab, et alates 2. maist kehtib paljudele nende kaupadele märkimisväärne 120-protsendiline impordimaks. Lisaks tõuseb saadetise kohta käiv tasu alates 2. maist 100 dollarini ja juunist veelgi.

Bloomberg vahendab, et nii Shein kui ka Temu on juba varem otsinud viise, kuidas vältida kaubandustolle. Shein on kaalunud tootmise osalist viimist Vietnami, samas kui Temu on suunanud Hiina tootjaid kaupa otse USA ladudesse tarnima. Enne uute maksude jõustumist on aga märgata ameeriklaste aktiivset varumist, mistõttu kasvasid märtsis ja aprilli alguses mõlema ettevõtte müüginumbrid.