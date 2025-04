Viimaste suvede jooksul on mitmel korral esinenud hetki, kus elektrihind langeb miinusesse ja elektritootjad peavad turule elektrit müües peale maksma. See paneb paljusid paneelide omanikke küsima, kas nende päikesepark üldse tasub end sellistes tingimustes enam ära. Lühike vastus on, et jah, tasub küll, kuid tuleb vaadata tervikpilti.