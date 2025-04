Analüüs kinnitab: omavalitsuste teenuste täiustamine nõuab lisaressursse

Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso sõnul näitab värske analüüs, et omavalitsuste tulu- ja teenustaseme vahel on tugev seos. «Kui omavalitsuse tulu elaniku kohta kasvab 10 protsenti, paraneb teenustase ligikaudu 4 protsenti. Samas tähendab see, et teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks on vaja reaalseid lisatulude allikaid – olgu selleks suurem osa tulumaksust või kohalike maksude tõus,» ütles Masso.