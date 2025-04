Kadunud paroolid ja prügilatesse maetud miljonid: kuidas krüptoraha kaotsi läheb?

Krüptoraha. Pilt on illustreeriv.

Oma krüptoraha turvaline hoidmine on ülesanne, mille peab lahendama iga krüptoinvestor. Kahjuks tuleb tänaseni ette juhtumeid, kus hooletusest või läbimõtlematusest on kaotanud, unustatud või ära visatud miljonite ja isegi miljardite eurode väärtuses raha, mida tõenäoliselt kunagi pole tagasi võimalik saada. Kusjuures on oma rahakoti päästmiseks üritatud osta ära kogu prügilat või lasta end hüpnotiseerida.