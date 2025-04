Kõige kallim on elekter pühapäeva õhtul kell 20–21, mil hind kerkib 164,40 euroni megavatt-tunni kohta. Odavaim on elekter ajavahemikus 15–16, mil hind langeb 17,52 euroga miinusesse.

Samas tuleb mainida, et elekter on negatiive mitmel tunnil. Negatiivne elekter on Eestis pühapäeval saadaval ajavahemikus 11 kuni 17-ni.