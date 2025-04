Töökohad ohus Mullune suurkoondaja seisab taas silmitsi töötajate koondamisega

«Riik vaatab Omniva erastamise suunas, mille teostamiseks on kogu ettevõttel selge eesmärk jõuda tänavu kasumisse,» ütles Omniva kommunikatsioonijuht Madiken Oja Delfi Ärilehele. Seetõttu otsib ettevõte, kuidas teha tööd efektiivsemalt ja jõuda paremate tulemusteni väiksema kuluga. Oja sõnul selgub järgnevatel kuudel, milliseks kujuneb kontserni töötajate arv ja kas toimub ka mõni kollektiivne koondamine. Küll on aga tema sõnul teada, et enamus koondamisi puudutavad kontoritöötajaid.