SUUR MUUTUS E-KAUBANDUSES Hansapost ja Kaup24 liidetakse ühtseks platvormiks

«Antud otsus on kooskõlas PHH Groupi laiemate eesmärkidega: optimeerida tegevusi, vältida dubleerimist ja parandada klienditeenindust nii Eestis kui ka meie teistel turgudel. Koondades jõupingutused ühe tugeva kaubamärgi – Kaup24.ee – alla, saame pakkuda Eesti klientidele veelgi paremini suunatud, kiiremat ja mugavamat ostukogemust,» sõnas PHH Groupi tegevjuht Dainius Liulys.

Liulys lisas, et ettevõte hindab kõrgelt kõiki koostööpartnereid ning näeb ülemineku raames olulist võimalust koostöösuhete tugevdamiseks, rõhutades, et tegemist on järgmise sammuga ühtse ja jätkusuutliku e-kaubanduse kujundamisel Eestis.