Riik tellib mitmete tuhandete eurode eest posti- ja kullerteenust

Riigihangete registrist selgub, et hanke eesmärk on tagada Sotsiaalkindlustusametile vajalikud posti- ja kullerteenused nii riigisiseselt kui ka välismaale saadetavate liht-, paki- ja maksikirjade edastamiseks. Riigieelarvest rahastatav teenus jaguneb kaheks osaks, mille raamlepingu eeldatav kogumaksumus on kokku 450 000 eurot (esimene osa üle 1,3 miljoni euro ja teine 2,1 miljonit eurot).