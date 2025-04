UUS TREND Roheoskustest on saamas äritegevuse A ja O

Tallinna Tehnikaülikooli kestliku arengu ja rohepöörde nõunik Helen Sooväli-Sepping selgitab, et sisuliselt on roheoskused arusaam lõppevatest ressurssidest ning olemasolevate materjalide taas- või vähem kasutamisest. «See puudutab kõiki eluvaldkondi ja muudab kardinaalselt viisi, kuidas me töötame,» sõnab Sooväli-Sepping.