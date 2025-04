Soome plaanib ulatuslikku taksoreformi

Transpordiminister Lulu Ranne tegi reedel teatavaks, et vastav eelnõu on saadetud arvamuskogumiseks asjaomastele asutustele kui ka laiemale avalikkusele. Kõigil huvilistel on võimalik oma seisukohti ja tagasisidet esitada kuni 6. juunini. Valitsuserakonnad on seadnud sihiks, et planeeritud muudatused saaksid reaalsuseks juba järgmise aasta alguses.