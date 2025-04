Müümata lilled ei kuulu prügikasti: uus lahendus aitab neil jõuda inimesteni

Sarnast lahendust on varem rakendatud toiduvaldkonnas, kus kaupluste realiseerimistähtajale lähenevad tooted leiavad uue kodu soodsama hinnaga. Sama põhimõte on nüüd laienenud ka lõikelillede ja potitaimede päästmisele. Tegemist ei ole halbade või närtsinud taimedega – sageli on põhjus lihtsalt selles, et kaupleja soovib teha ruumi uuele kaubale või taim ei vasta täpselt nn täiusliku kimbu standarditele.

«Kahjuks jääb palju lilli müümata lihtsalt seepärast, et need pole visuaalselt sada protsenti täiuslikud. Tegelikult on need aga täiesti elujõulised ja ilusad – need lihtsalt vajavad veidi hoolt ja päästmist,» selgitab ResQ Clubi turundusjuht Ingemar Essenson. «Meie eesmärk on muuta lillede päästmise sama tavapäraseks kui toidu päästmise. Lisaks on see rahakotile palju sõbralikum, sest hinnad algavad tihti vaid mõnest eurost.»