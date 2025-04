Hinnad kerkivad, intressid langevad Ekspert selgitab, kas on viimane aeg kodu osta

Kinnisvarahinnad ei ole kerkinud ainult kodumaal, vaid hinnatõus ulatub üle kogu Euroopa. Kui veel viis aastat tagasi erinesid Balti riikides kinnisvara ruutmeetrite hinnad märkimisväärselt, siis tänaseks on vahed tunduvalt vähenenud. «Nüüdseks on Tallinna ja Vilniuse hinnatase sisuliselt ühtlustunud. Läti kinnisvarahinnad jäävad küll veel pisut madalamaks, kuid ka seal on hinnad kerkinud mitmekordselt Euroopa Liidu keskmisega võrreldes,» selgitas Kikas turuolukorda.

Sarnast hinnatõusu on täheldatud ka Lõuna-Euroopas. Näiteks Hispaania kinnisvaraturg, mis varem pakkus eestlastele atraktiivseid suvekodu võimalusi, on muutunud kättesaamatuks isegi kohalikele elanikele. Eksperdi sõnul on huvi Hispaania lõunaranniku vastu olnud lihtsalt niivõrd suur, et see põhjustab tuntavat hinnatõusu.