Eesti suurim finantskontsern LHV Group viis neljapäeval, 24. aprillil, rahvusvahelistel turgudel läbi 50 miljoni euro suuruse esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud võlakirjade emissiooni. Võlakirjade intressimäär on 9,5 protsenti aastas, need on tähtajatud ja esimene võimalik tagasikutsumise kuupäev on 30. aprill 2030.