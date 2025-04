Ettevõtlusorganisatsioon nõuab valitsuselt sajaprotsendise maamaksutõusu tagasipööramist

Asi on selles, et kui kümnendi alguses tehti maa korraline hindamine, avastati, et Eesti maa väärtus on aastate jooksul mitmekordistunud. Selleks aga, et inimesed ei peaks korraga röögatut hinnatõusu alla neelama, lubas toonane valitsus, et aastane tõus fikseeritakse 10 protsendi peale. Veel 2021. aasta juunis (Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse ajal) kirjutas rahandusministeerium oma veebilehel järgmist: «Maamaks laekub täielikult omavalitsuste eelarvesse, kes määravad maksumäärad. Nii otsustab omavalitsus edaspidi elamu- ja õuemaa, metsa-, põllu- ja rohumaa ning äri- ja tootmismaa maksu, ent seda seaduses lubatud maksimaalse määrani – ühegi maaomaniku maks ei saa eelmise aastaga võrreldes kerkida rohkem kui 10 protsenti. Muudatused maamaksus jõustuvad 2024. aastal.»