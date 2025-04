FOTOD Lux Express toob Tallinn–Tartu liinile kahekordsed bussid

Uuenduse tulemusel lisandub iga päev 500 täiendavat istekohta, et vastata üha kasvavale reisijate nõudlusele kahe linna vahel.

«Reisijate arv on kasvanud ja tipptundidel on ette tulnud olukordi, kus kõik piletid on välja müüdud. 500 täiendavat istekohta päevas peaksid ära lahendama üha teravama probleemi, kus populaarsematel aegadel jäävad inimesed ilma bussipiletita või peavad taluma ülekoormatud rongides tundide kaupa püsti seismist,» selgitas Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos.