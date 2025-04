Tallinna Vesi kohtuotsusest: meie ei nõustu sellega

Tallinna Vesi maakohtu lahendiga ei nõustu. Ettevõte on olnud vaidluse algusest peale seisukohal, et ta pole klientidega sõlmitud lepinguid rikkunud ning tema hinnakujundus on olnud kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Vaidlusaluse olukorra on tekitanud ebatäpse regulatsiooniga ajavahemik perioodil 01.11.2010–30.11.2019. Veeteenuste hinnakujunduse aluseks olevad õigusaktid muutusid 2010. aastal – kui varem oli hinna kehtestanud kohalik omavalitsus, siis edasi tuli hind kooskõlastada konkurentsiametiga, kes kasutas hindade kooskõlastamisel enda kehtestatud soovituslikku metoodikat.