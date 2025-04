Tarmo Tanilas: Euroopa intressid kukuvad kiiresti, aga kuhu võiks rikkad inimesed raha panna?

Ebakindlus on Ameerika majanduses kõigi aegade tipptasemete lähedal ja kui ebakindlus on nii suur, siis see ongi üks peamiseid põhjuseid, miks kulla hind on üles läinud, rääkis Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas Tartus rikastele klientidele tehtud üritusel.