Luubi all Loodus muutub. Põdrakärbes leidis endale vastiku suguvenna, vahtramahl tilgub jaanuaris

Iga aastaga sureb aina enam inimesi kuuma tõttu

Eesti viies suuremas linnas mõõdetakse kuumalaine ajal ja järel suremuse kasvu ning on jõutud järeldusele, et enneaegu lahkub igal aastal umbes 50 inimest.

Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professor Hans Orru ütleb, et tõenäoliselt on terves Eestis kuumasuremus suurem, aga kindlasti alla saja inimese aastas.

Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi keskkonnatervishoiu professor Hans Orru.​ Foto: Sille Annuk

Kuumasurmade mõõtmiseks kasutavad teadlased statistilist meetodit. Kuumasurmadeks loetakse tavapärasest suuremat suremust palavate ilmade ajal ning neile järgnevatel päevadel.

Orru märkis, et otseselt kuumarabanduse juhtumeid tuleb harva ette. «Kui noor inimene spordib ja kuuma käes kokku kukub, siis võib öelda, et inimene suri kuumarabandusse. Muud kuumasurmade juhtumid leiame statistiliselt, kui võrdleme õhutemperatuuri ja suremust,» rääkis Orru . «Suremus erineb päevade kaupa päris palju. Mõnel päeval sureb Eestis kümme, aga teisel 20, 30 või 40. Suremust mõjutavad erinevad tegurid, temperatuur on üks neist. Spetsiaalse statistilise meetodiga võrdleme suremust ja temperatuuri ning võtame arvesse ka teisi tegureid.»

Kuumalaineid esineb Eestis praegu harva. Sel aastal näiteks on esimene kuum päev juba olnud, kui lihavõttepühade eel tõusis temperatuur 27 kraadini. Aga tegu oli üksiku päevaga, mida märgatavalt leevendas öine temperatuurilangus.

Nii külm kui ka kuum ehk madalad ja kõrged temperatuurid koormavad organismi. Kui viimane on haigusest nõrk, siis läheb tervis halvemaks ja olukord võib lõppeda surmaga.

27 kraadi kolm päeva järjest ongi esimene ohutase. Teine ohutase on juba 30 kraadi mitmel järjestikusel päeval. Riik annab hoiatusteateid päevase maksimaalse temperatuuri järgi lihtsuse pärast. Inimesed jälgivad enamasti seda, harvem jälgitakse, kas ööpäeva keskmisena langeb õhusoe alla 20 kraadi. Viimane on eriti hull, sest organism ei leia ka öötundidel leevendust.

«Kõrge öine temperatuur on kriitiline inimese tervisele, aga suremuse vahe on suhteliselt väike,» tõdes Orru .

«Kui palju on selliseid päevi? Kolm päeva järjest 30-kraadist kuumust mõni aasta on ja mõni aasta ei ole. Selliseid päevi on väga vähe, ka 27-kraadiseid päevi on suhteliselt vähe. Mõnel aastal kuus-seitse päeva, mõnel aastal paar-kolm,» ütles Orru .

Nii arvutavadki teadlased, et kuuma tõttu võib Tallinnas enneaegselt surra aastas umbes 18 ja Tartus 7 inimest, teistes linnades juba vähem. Teistest rohkem ohustatud on eakad, krooniliste haiguste põdejad, aga ka rasedad ja lapsed. Peale selle kasvab kuumalainete ajal haigestumine. Kui palju, selle kohta uuringuid Eestis alles tehakse.

Orru märkis, et meditsiiniasutused peaksid kuumalainete ajal olema valmis töötajaid puhkustelt tagasi kutsuma. Suvel on inimesed tervemad, arstid-õed puhkusel, aga kuumaperioodidel on järsult rohkem haigeid, mistõttu personalinappuse tõttu võivad inimesed hooleta jääda.

Varakevadine kuumus on Orru sõnul ohtlikum kui kesksuvine, sest organism pole kohanenud.

«Augustis on ööd jahedamad. Kõige rohkem mõjutavad inimesi kevadised kuumalained, sest siis on ka öine temperatuur suurem ja kõikumiste vahe on väiksem. Kevadeti pole inimesed kuumaga ka veel kohanenud. Kui ilmad on järjest väga palavad, siis inimesed kohanevad. Seepärast ongi oluline, et järsu kevadise kuumalainega ei suuda keha kiiresti aklimatiseeruda,» märkis Orru .

Eriti ohtlikuks läheb ilm siis, kui õhutemperatuur on keha omast kõrgem ehk üle 37 kraadi. «Sellisel juhul läheb olukord suhteliselt hulluks. Mida kõrgemaks temperatuur läheb, seda raskem on kehal end jahutada. Hispaanias ja Portugalis on olnud 40-kraadiseid soojalaineid, aga on ka riike, kus on veel kuumem. Kui konditsioneeri ei ole, on inimesel sellises kliimas väga raske hakkama saada. Keha küll kohaneb, aga see võtab aega,» ütles Orru .

Sama ohtlikud on talvised külmalained. Orru sõnul on külmasuremus Eestis umbes samas suurusjärgus kuumasurmadega.

«Nii kuumus kui ka külm tekitab organismile lisakoormust. Kui inimene on haige, siis haigus võib süveneda,» ütles Orru .

Sajandi lõpuks võiks olla kuumapäevi kolm korda rohkem. «Kui praegu on 30-kraadiseid ilmu aastas kolm-neli päeva aastas, siis sajandi lõpuks on neid 12. Eestis ei lähe olukord väga palju hullemaks, aga mõnes riigis, kus on praegu kuu aega väga palav, siis tulevikus on kolm kuud. Me oleme väga heas stardipositsioonis kliimamuutuste suhtes,» tõdes Orru .

Kuumaga kohanemine ei ole raketiteadus: rohkem juua, kardinad akende ette, aknaid avada öösel, mitte päeval. Keerulisem on veenda linna- ja vallajuhte, et need ei võtaks arutult maha puid linnades ega rajaks muruplatside asemel autoparklaid. Nii üks kui ka teine suurendavad inimeste vaevusi, sest aitavad temperatuuri tõusule kaasa.

Orru sõnul on Eestis kõige hullemas olukorras füüsilise töö tegijaid. Teetöölisel pole kuuma asfaldi juurest pääsu ka kõige palavamal suvepäeval. Kontoreis on tavaliselt jahutus, aga töökodades parimal juhul aknake katuse all, mida suvel avada. Töökohal 40 kraadini kerkiv temperatuur on Orru sõnul aga katsumus ka noorele ja tervele inimesele.