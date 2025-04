Tema sõnul esineb see probleem peaasjalikult väikeste ja keskmiste ettevõtete puhul. «Väikesed ettevõtted ei ole teadlikud sellest, et neil on võimalus taotleda toetust oma loomevara kaitsmiseks,» ütles Andresoo Äripäeva raadio hommikuprogrammis.