Pindi Kinnisvara: koduostjate eelistused on vastuolulised

«Laiapõhjalised kinnisvarateemalised uuringud on alati olnud libe tee, kus vastused moodustavad kõverpeegli, millel tegelikku tõepõhja all pole. Loomulikult hindab Lasnamäe madala sissetulekuga inimene rahu ja vaikust, kui naaber pidevalt pummeldab või buss akna all pidurikrigina saatel peatub. Tõelise konjunktuuri saamiseks tuleks koostada sarnane uuring vaid nende inimeste seas, kellel esiteks on rahaline võimekus uut kodu soetada ja teiseks on neil hetkel ka see protsess käsil, mitte uurida, millest keegi unistab,» selgitas ta.