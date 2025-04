Uueks juhatuse liikme kandidaadiks on tänane Hepsori Läti maajuht Martti Krass, kes on ettevõttes töötanud alates 2014. aastast, teatas Hepsor börsile.

Henri Laks on Hepsori üks asutajatest ning kontserni erinevate ettevõtete juhatuse liige alates aastast 2011. Laks on olnud tegev kinnisvaraarenduse valdkonnas alates aastast 2004. «Iga organisatsioon vajab aeg-ajalt värsket vaadet ja muutust. Ligi 15 aastat on olnud piisavalt pikk aeg olla Hepsori veduriks. Minu jaoks on käes aeg anda teatepulk Hepsori järgmiseks arengutsükliks üle heale kolleegile, kes tunneb meie ettevõtet ning kellel on head valdkondlikud teadmised,» kommenteeris Laks.