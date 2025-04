Uuring: viiendik Eesti inimestest on pannud oma autole inimese nime

Esiteks on auto näol tegemist väga kalli tootega, mis sageli etendab ka staatusesümboli või identiteedi väljendaja ja enesemääratluse vahendaja rolli. Teiseks on auto inimestele tihti enamat, kui lihtsalt transpordivahend – psühholoogiliselt on see objekt, mille kaudu inimesed otsivad vabadust, turvatunnet ja iseseisvust. See on pikaajaline investeering, mida valitakse hoolikalt nii praktilisuse, esteetika kui ka turvalisuse kaalutlustest lähtuvalt, ja nii selle valikuprotsessi kui hilisema pika kasutusaja jooksul inimene «kasvab autoga kokku». Kolmandaks võib emotsionaalne side autoga tuleneda ka sellega seotud kogemustest ja mälestustest. Kui auto omamine on seotud positiivsete emotsioonide ja mälestustega, on selle kasutamine juba algselt seotud identiteedi ja enesemääratlusega. Sellest kõigest tulenebki inimese tugev ja emotsionaalne suhe autoga, nagu see vanasti oli hobustega.