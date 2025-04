Viimaste aastate majanduse kõikumised on loonud olukorra, kus äripindade pakkumine on kasvanud. See tähendab, et turg pakub ettevõtetele suuremat valikut, alates modernsetest büroopindadest kuni multifunktsionaalsete tootmis- ja laopindadeni. Tänu väiksemale konkurentsile on võimalik pidada läbirääkimisi parematel tingimustel, olgu see siis soodsam üür, pikemad maksepuhkused või suuremad kohandamisvõimalused.