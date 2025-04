Uus elektrimaks on peaaegu valmis – need on väliseksperdi koostatud neli varianti

Seoses Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga liitumisega on Eesti tarbijaid ees ootamas mitmeid uusi kulusid, millest ei riigi esindaja (kliimaministeerium) ega Elering hea meelega rääkida ei taha. Üks põhjus näib peituvat selles, et siiani pole teada, kuidas uued kulud niigi maksutõusudega hellaks tehtud tarbijatele edasi kanda. Teine põhjus – kui uskuda elektrifirmasid – näib aga olevat see, et riik ega Elering ise ka ei tea täpselt, kui suureks need kulud osutuda võivad.