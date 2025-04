Laen on osa G7 algatusest nimega Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), mille raames kavatsetakse suunata Ukrainale kokku kuni 50 miljardit dollarit toetust. Laenu tagasimakseallikaks on Euroopa Liidus külmutatud Venemaa keskpanga varade pealt teenitud intressitulu. Kuigi G7 riigid pole veel otsustanud lõplikult kogu skeemi üksikasju, on Jaapan esimene, kes on selle põhjal ametliku kokkuleppe allkirjastanud. Vastava lepingu kirjutasid 18. aprillil alla Ukraina rahandusminister Serhii Marčenko ja Jaapani suursaadik Kiievis Masashi Nakagome, kirjutas Reuters.

Kreml vastas kiiresti. Välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova teatas, et selline tegevus on «rahvusvahelise õiguse rikkumine» ning süüdistas Tokyot «ajaloolise vaenulikkuse taastootmises». Tema sõnul on see samm tagasi Jaapani-Vene suhetes ning muudab võimatuks jätkata arutelusid Teise maailmasõja ametliku rahulepingu sõlmimise üle – küsimus, mis on riikidevahelistes suhetes olnud õhus juba aastakümneid.