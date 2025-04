Erkki Raasuke: Eesti pole ettevõtetele turg, vaid kõigest asukoht

Konverentsil toimunud arutelus Eesti konkurentsivõime ütles Raasuke, kes on endine Hansapanga, LHV ja Luminori pankade juht, et Eestis on olukord stabiilne, kuid see pole tingimata hea, sest me oleme jäänud loorberitele puhkama. Eriti paistab see silma tema sõnul peale koroonakriisi «Me pole olnud piisavalt ambitsioonikad,» ütles ta. Raasukese sõnul oleks Eesti pidanud olema viimase 10 aasta jooksul aktiivsem, et enda majanduskeskkonda arendada.