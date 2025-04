Arco Vara maakler Mis piirab korteris elektritarbimist?

Korterelamutes on valdavalt igal korteril eraldi elektrileping, elektriarvesti ja kohustus tasuda kasutatud elektri eest iseseisvalt. Võib aga olla ka nii, et igal korteril ei ole eraldi elektrilepingut, vaid elektriteenust ostetakse korteriühistu kaudu. Siis kehtivad kõigile ühistu liikmetele ühised elektriostu tingimused, korteritel ei pruugi olla ka oma ka peakaitset ega korterisisest elektrikilpi.

Ka arvestid on silma alt ära ja näitude võtmine toimub automaatselt. Selliseid korterelamuid on olemas, kus elektri eest tasumine käib koos kõigi muude kommunaalkuludega ning mõnes mõttes on see korteriomanikule kergem lahendus. Sellisest korraldusest on võimalik ka loobuda, kuid üleminek üksikostule peab olema ühistu liikmete ühine otsus. Ühisostult üksikostule on võimalik üle minna ainult terves majas korraga.