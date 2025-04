Ülemiste keskuse juht: märtsikuu tõi kainestava reaalsuse

Kuna Ülemiste kaubanduskeskus on suurim kogu Balti regioonis, on selle käive ekspertide jaoks alternatiivne mõõdik majanduse käekäigu hindamiseks. Aasta kolme esimese kuu tulemuste pealt saab öelda, et Eesti inimesed on võrreldes mullusega vähem raha kulutanud enamikus kauba- ja teenusgruppides, ent kõige enam on säästetud kodu sisustamiselt, riietelt, jalanõudelt, sporditarvetelt ja ehetelt. «Kui praegu räägitakse palju majanduse taastumisest, siis tavalise inimese võimaluste vaates on see tõus aeglasem, kui on prognoositud ja loodetud,» lausus Pärnits. «Kindlasti ei ole põhjust paanikaks. Pigem on see märk, et majanduslik ebakindlus paraku kestab.»