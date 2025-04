«Palgalõhe üheks põhjuseks on meeste ja naiste erinevad erialavalikud ja karjäär. Naised töötavad sagedamini madalama palgaga valdkondades nagu haridus, sotsiaalhoolekanne ja teenindus, samal ajal kui mehed domineerivad kõrgemalt tasustatud tehnoloogia- ja insenerierialadel. Kuigi hariduslikult on Eesti naised sageli meestest ees – kõrgharidusega naisi on rohkem –, ei peegeldu see siiski palganumbris. Kaks kolmandikku ettevõtjatest ja juhtidest on statistikaameti andmetel mehed,» rääkis Elmik.