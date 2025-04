Elisa: hübriidtöö vajab ettevalmistust

Kokkuvõttes on sellised eksperimendid ehk kogemuse loomised hea võimalus ootused, eeldused ja kartused päriseluga silmitsi panna, kuidas on mõistlikum edasi minna. Paratamatult on muutustega seotud ka inimlikke hirme või eelarvamusi.

Näiteks, kas kontorisse saabudes jagub piisavalt töölaudu, kas tööle tulles algab üks suur koosolekuteralli jne. Meie jaoks andsid intensiivsemad koostöötamise nädalad teadmise, et paljud kartused ei realiseerunud. Samas saime parema ülevaate kitsaskohtadest ja võimaluse töötingimusi parendada. Oluline on lasta asjadel juhtuda ehk praktiseerida, et mõista, mida tegema peame, et koostöö oleks parim.