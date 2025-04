Enamike Eesti kodulaenude baasintress, 6 kuu euribor langes täna 2,173 protsendilt 2,104 protsendile. Laenud odavnevad, kuna maailmamajanduses on segased ajad, mis on pannud rahaturud eeldama, et Euroopa Keskpank peab kontinendi majanduse konkurentsivõime säilitamise nimel baasintresse langetama tänavu veel paar korda.