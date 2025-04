ETTEVAATUST Swedbanki nimel levib petukiri

Swedbank hoiatab petukirjadest, mis on saadetud Swedbanki nimel ja käsitlevad faktooringu teemat. Kirjad on saadetud aadressilt tromp.maris@swedbank.ee ning nende eesmärk on eksitada inimesi avama e-kirjas sisalduvat kahtlast faili.

Uurides lähemalt pangalt täpsemalt, milline kiri välja nägi on näha, et kirjutataksegi puhtas eesti keeles, et saadetakse faktooritud arvete väljavõtte 23. aprilli seisuga. Lisaks paluks anda tagasisidet üle maksetähtaja oleva arve kohta, ent kui arve on juba makstud tänatakse. Samas on näha, et pettusele viitab ka meili pealkiri, milleks on «Faktooritud arve väljavõte OÜ»