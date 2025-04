Eamets toidutööstuse konverentsil: suur osa Eesti toiduekspordist on tooraine

«Julgen väita, et me ei ole toitu eksportiv riik, me ei väärinda seda piisavalt,» ütles Eamets. «Elanikkonna ostujõud on vähenemas. Seda kinnitab ka fakt, et üle 50% ostukorvist moodustavad allahinnatud või kampaaniatooted. Tänavu prognoositakse hinnatõusuks 5-6 protsenti. Veidi suurem on küll palgakasv, aga tulumaksu tõus ja maksukoormuse kasv vähendavad ostujõudu veelgi ja tarbija muutub hinna suhtes veelgi valivamaks.»