Swedbanki finantstervise uuring paljastab Balti riikide ja Rootsi erinevused rahaasjades

Eestlaste finantsteadmiste indeks on 68, mis on võrreldes teiste vaatlusaluste riikidega kõige kõrgem tulemus. «Eesti paistab silma väga tugevate finantsteadmiste taseme poolest ja seda eriti noorte seas. See on ka peamine põhjus, miks Eesti finantstervise indeks tervikuna on aastatega püsivalt kasvanud. Suure panuse teadmiste kasvatamisse on andnud investeerimise kogukonnad, mille sarnaseid Lätis ja Leedus pole,» sõnab Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger. Järgmisel kohal finantsteadmiste poolest on Rootsi 66 punktiga ning seejärel Läti ja Leedu 54 punktiga.