Uuring kinnitab: eestlased on toidu päritolu suhtes ükskõiksemad kui lõunanaabrid

Norstati tehtud uuringust selgus, et toidu päritolu peab oluliseks vaid 3,3 protsenti eestimaalastest, lätlaste hulgas oli see näitaja veidi kõrgem – neli protsenti. «Uuringu tulemused näitavad, et hinnatundlikkus on jõudnud ka sinna, kus varem mängis olulisemat rolli emotsioon ja lojaalsus. Kodumaise toodangu eelistus ei ole enam norm, vaid pigem erand,» kommenteeris uuringu tulemusi Lidl Eesti ja Läti korporatiivkommunikatsiooniosakonna direktor Dana Hasana.