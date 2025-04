Keskkoolist ettevõtjaks: õpilasena alustatud äri tõi 19-aastaselt korteri

«Ma teadsin juba 15-aastaselt, et mina tahan saada ettevõtjaks,» meenutab Villand. Kui ta veel põhikoolis käis, ei olnud ta kindel, kas tema eesmärk õnnestub. Kuid ta mõtles toona, et kui ta selle nimel palju pingutab, siis on tõenäolisus edu saavutada suurem. Seega hakkas ta äriideed välja nuputama ja osales koos teiste noortega häkatonidel.