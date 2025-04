EY uuring paljastab: Eesti varimajanduse tase on Euroopa madalamate seas

«Üle 131 riigi hõlmava uuringu kaudu on võimalik paremini mõista, kui palju on Eesti saavutanud läbipaistvama ja konkurentsivõimelisema majanduskeskkonna kujundamisel,» kommenteeris EY maksuosakonna partner Ranno Tingas. «Varimajanduse vähenemine viitab usalduse kasvule riigi institutsioonide vastu ja tugevamale ärikultuurile. Tuleb aga arvestada, et varimajanduse vähendamine on alguses kergem, kuid iga järgmine samm muutub keerulisemaks, kuna lihtsamad lahendused on ammendatud. Praegu seisame suuremate väljakutsete ees, kuna ülejäänud varimajanduse osad on sageli sügavalt juurdunud. Eestis on juba tugev digitaalne maksusüsteem, kuid maksukeskkond nõuab pidevat arendamist ja maksukäitumise edendamist. Kõige olulisem on, et inimesed usuksid maksusüsteemi õiglusesse ja tõhususse.»