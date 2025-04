Maa päev Trumpi moodi: rohepööre lükatakse rööbastelt maha

President Donald Trumpi teine ametiaeg on toonud kaasa järsu pöörde Ameerika Ühendriikide keskkonna- ja kliimapoliitikas. Vaid mõned kuud pärast ametisse astumist on tema valitsus juba lammutanud hulgaliselt regulatsioone, eemaldanud kliimaga seotud andmeplatvormid, avanud kaitsealad puidutööstusele ning peatanud mitmed varasemad algatused, mille eesmärk oli kaitsta vee- ja õhukvaliteeti, looduslikke elupaiku ning vähendada saasteainete mõju haavatavatele kogukondadele.

Eksperdid hoiatavad, et kuigi need sammud ei peata globaalse kliimaeesmärgi – süsinikuneutraalsuse saavutamise – poole liikumist, aeglustavad need oluliselt tempot ning kahjustavad Ameerika usaldusväärsust rahvusvahelises koostöös.